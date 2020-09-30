صن داونز في بيان رسمي: وافقنا على رحيل موسيماني لتدريب نادي مصري

نشر نادي ماميلودي صن داونز بيانا رسميا أعلن من خلاله موافقة باتريك موتسيبي على رحيل بيتسو موسيماني مدرب الفريق لتدريب "نادي مصري كبير" في إشارة واضحة لتولي المدرب المهمة الفنية للنادي الأهلي خلفا لفايلر.

وكتب موتسيبي في بيانه أن بيتوس ووكيله موريا تيجالي والتي هي أيضا زوجته، أطلعوني على وجود مفاوضات من نادي مصري كبير للحصول على خدماته".

وتابع: "صنداونز يعلم حول المفاوضات الجارية بين موسيماني والنادي المصري وكذلك أندية شمال إفريقيا".

وأردف: "عبرت خلال الأعوام القليلة الماضية عن دعمي لرحيل بيتسو موسيماني عن صنداونز للتدريب في شمال إفريقيا أو أوروبا أو منتخب جنوب إفريقيا".

وواصل: "لاعبو كرة القدم والمدربين في بعض الأحيان يكون لديهم عدم استمرارية أو تأكيد حول مستقبلهم ويجب أن يطاردوا الفرص الجديدة أينما سنحت ويستقبلون المكافأة".

وتابع: "استقبلت الرسالة العاطفية التي نشرها بيتسو وأنا فخور للغاية بما حققه مع النادي، بيتسو كان واحدا من أنجح المدربين في تاريخ صنداونز وسيظل دوما عضوا في عائلة النادي، أتمنى له ومويرا وعائلته الأفضل على الإطلاق وآمل أن أراه مدربا في أوروبا قريبا".

وأكمل البيان: "ماميلودي صنداونز سيعلن في وقت قريب مدربه الجديد والتغييرات التي طرأت عليه، الفريق تطور على مدار السنوات ودرب لديه مدربين محليين جيدين للغاية ولديهم طاقم فني قوي".

أنهى مجلس إدارة الأهلي الاتفاق مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق السابق لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بعدما استقال من منصبه صباح اليوم.

وكشفت مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" عن انتهاء الاتفاق بين مجلس إدارة الأهلي وموسيماني والاتفاق على جميع بنود العقد وأن يأتي مع مساعديه الأجانب.

وأضافت المصادر أن موسيماني سيصل القاهرة يوم الجمعة المقبل لتوقيع العقود التي ستكون لمدة موسمين كاملين وسيكون معه 3 مساعدين أجانب أحدهم مدربا والثانى مخطط أحمال والثالث محلل أداء.

وأوضحت المصادر أنه لا يوجد أي اختلاف بين الطرفين على بنود التعاقد وينتظر الأهلي فقط موقف الإيطالي ميشيل إياناكوني مدرب حراس الأهلي، حيث تحاول إدارة النادي الإبقاء عليه ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق.

وتواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز، حسبما أشارت تقارير جنوب إفريقية.

وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.

موسيماني قاد صن داونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

وكان موسيماني قد جدد تعاقده في شهر مايو الماضي مع صنداونز لـ4 مواسم.