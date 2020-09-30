نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفقت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد، على قيمة راتبه خلال فترة ولايته.

وأنهى مسؤولو النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب اتفاقهم مع بيتسو موسيماني، لتعينه كمديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يوقع المدير الفني الجديد، عقده لمدة موسمين مقبلين، عقب التأكد من رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي، خلال الساعات المقبلة بسبب ظروفه الأسرية.

وتوصل المارد الأحمر لاتفاق مع موسيماني، بالحصول على مبلغ 120 ألف دولار بالموسم الواحد، وهو ضعف ماكان يتقاضاه في فريقه السابق، حيث كان يحصل على 60 ألف دولار فقط.

وقرر المدير الفني، اصطحاب 3 مساعدين معه حسب اتفاق رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مع المدير الفني السابق لنادي صن داونز والذي أعلن استقالته وفسخ تعاقده مع النادي الجنوب إفريقي بالتراضي في الساعات الأخيرة الماضية.