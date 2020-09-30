نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رسالة من موسيماني بعد الرحيل عن صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر بيتسو موسيماني مدرب صنداونز السابق، والذي أتم اتفاقه مع الأهلي، بيانا رسميا، يودع فيه الفريق الذي دربه لمدة 8 سنوات.

وقال موسيماني: "بشعور من الألم والحزن، أترك ماميلودي صنداونز، قبلت عرضا من فريق دولي.

وأضاف: "صنداونز كان عائلتي لمدة 8 سنوات، رئيس النادي باتريس موتسيبي كان بمثابة الأب والمعلم والصديق وكاتم الأسرار، لم يكن يمكن أن أتركه أو أترك صنداونز".

وأكمل "سأرحل، وأنا أحمل روح الأمة الصفراء (لقب صنداونز) معي".

وأردف "بعد الفوز بـ 5 ألقاب دوري مع صنداونز، ليصل رصيد الفريق إلى 10 ألقاب، كيف يمكنني أن أجد الرحيل سهلا؟ كيف أودع العائلة هنا والإدارة والنادي والجماهير".

وشدد "من كل قلبي، أنا سعيد أن رئيس النادي بارك خطوتي الجديدة، لم أتوقع أقل من رجل كان جيدا وكريما معي، هو نوعية القائد التي قد تودها أي عائلة أو ناد أو شركة أو بلد، لقد تشرفت بالحصول على بعض من حكمته".

وأكد "نجاحي هو نجاحه، لولاه لما حققت نصف ما حققته، أترك عائلة صنداونز وأنا أعرف أن روابطنا من الصعب أن تتكسر، طريقنا سيتقابل مرة أخرى، هذا ليس طلاقا من صنداونز".

وأعلن "سأخرج إلى رحلة جديدة خارج حدود منطقة راحتي، وأعرف أن صنداونز سيستعمل هذا الأمر لوضع رؤية جديدة".

وأوضح "كان لدي 4 سنوات متبقية في عقدي، لكن تلك الفرصة كانت كبيرة للغاية، ولم تكن لتأت لي دون أن أكون جزءا من صنداونز وقيادته للفوز بدوري أبطال إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم للأندية".

وأتم "سأعترف أن هناك أخطاء حدثت في مسيرتي، ولكن كان هناك ضحكات وانتصارات أكبر، سآخذ هذه الأمور معي إلى تجربتي الجديدة. عن كل أخطائي أعتذر للرئيس وللنادي، وأتمنى لهم التوفيق في الدفاع عن الألقاب".

الجدير بالذكر ان أتم الأهلي اتفاقه مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليخلف المدرب السويسري ريني فايلر في تدريب الأحمر لمدة موسمين.