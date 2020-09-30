نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تجبر سيرينا ويليامز على الانسحاب من رولان جاروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انسحبت بطلة التنس الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز /39 عاما/ من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) اليوم الأربعاء بسبب الإصابة.

وتبدد بذلك حلم ويليامز في الفوز بلقبها الرابع والعشرين في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وكان من المقرر أن تلتقي ويليامز في وقت لاحق اليوم مع البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا في الدور الثاني لرولان جاروس لكن الإصابة حرمتها من ذلك، لتتأهل منافستها تلقائيا إلى الدور الثالث.

وعانت ويليامز الفائزة بلقب رولان جاروس ثلاث مرات من قبل، من إصابة في وتر أخيل منذ بطولة أمريكا المفتوحة عندما خرجت من المربع الذهبي على يد البيلاروسية فيكتوريا ازارينكا.