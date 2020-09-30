نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقب وانتصار أسطوري في تاريخ "موسيماني" ضد المصريين (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفق مسئولو النادي الأهلي مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق ماميلودي صنداونز، على تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدرب السويسري رينيه فايلر الذي سيرحل عن تدريب الفريق بشكل رسمي غدا الخميس.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على توقيع عقدا مع موسيماني لمدة عامين، على أن يحضر المدرب لمصر ومعه 3 مساعدين، بالإضافة لاستمرار سامي قمصان المدرب المساعد في جهاز "فايلر"، ومدرب حراس المرمي البلجيكي ميشيل يانكون ضمن جهازه المعاون مع المارد الأحمر.

يعد موسيماني واحد من أفضل المدربين على الساحة الكروية في القارة السمراء حاليا، سبق وتولي تدريب أندية سوبر سبورت وصندوانز، وقاد ايضا منتخب جنوب إفريقيا وحقق عدة بطولات وألقاب خلال مشواره التدريبي.

وسبق وتقابل "موسيماني" مع الأهلي والزمالك ومنتخب مصر في 11 مواجهة رسمية خلال مشواره التدريبي، حقق 5 انتصارات، وخسر 4 مباريات، وتعادل في مباراتين.. وجاءت نتائج مواجهاته ضد المصريين كالتالي:

- الأهلي:

تقابل المدرب موسيماني مع الأهلي في 4 مواجهات رسمية خلال قيادته فريق ماميلودي صنداونز، فاز في مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما.

المواجهة الأولي لموسيماني ضد الأهلي كانت في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفاز ذهابا بخماسية نظيفة وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ الأهلي والأندية المصرية بالبطولات الإفريقية، قبل خسارته في لقاء الإياب 1-0 ولكنه تأهل على حساب المارد الأحمر متفوقا في مجموع المباراتين.

تجدد اللقاء بين موسيماني والأهلي في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، وفاز الأحمر 2-0 ذهابا، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة لقاء الإياب.

- الزمالك:

التقي المدرب الجنوب إفريقي خلال قيادته لفريق صنداونز مع الزمالك في 4 مواجهات سابقة ايضا، فاز في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة.

أول مواجهة مع الزمالك كانت في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016، وفاز ذهابا وايابا 2-1، 1-0 على الترتيب.

وتكرر اللقاء بينه والزمالك مجددا في نفس النسخة للبطولة القارية ولكن في المباراة النهائية وفاز بنتيجة 3-0 ذهابا وخسر ايابا بهدف دون مقابل لكنه توج بلقب البطولة مع الفريق الجنوب إفريقي متفوقا في مجموع نتيجة المباراتين.

- منتخب مصر:

تقابل موسيماني خلال قيادته لمنتخب جنوب إفريقيا مع منتخب مصر في 3 مباريات رسمية، فاز في مباراة وخسر مثلها، وحسم التعادل نتيجة المباراة الثالثة بينهما.

أول مواجهة جمعته مع منتخب مصر كانت مباراة ودية عام 2006 وفاز الفراعنة بهدف دون مقابل.

التقي موسيماني مجددا مع الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا بتاريخ 26 مارس 2011 وفاز منتخب جنوب إفريقيا ذهابا بهدف دون مقابل، وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الإياب بينهما.