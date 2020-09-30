نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الأولمبية تنعي أمير الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم" وإذ تتقدم اللجنة الأولمبية المصرية لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا بخالص العزاء على فقدان رجل صاحب مواقف مشرفة وأدوارا وطنية بارزة ومشرفة للأمة العربية بصفة عامة ولجمهورية مصر العربية بصفة خاصة. داعين المولى عز وجل أن يعوض الأمة العربية ودولة الكويت الشقيقة خيرا وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون

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