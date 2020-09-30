نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يفاجئ حمدي فتحي بمركز جديد في تشكيل الأهلي أمام الترسانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، الاعتماد على حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع خلال مباراة الترسانة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الترسانة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس مصر.

ويدرس فايلر الأعتماد على حمدي فتحي لاعب خط الوسط في مركز قلب الدفاع بجانب ياسر إبراهيم، وذلك بعد إصابة رامي ربيعة ومحمود متولي وإيقاف أيمن أشرف.

جاءت وجهة نظر فايلر في حال رغبته في إراحة محمد هاني أمام الترسانة والدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن، سيكون حمدي فتحي هو الأقرب للتواجد في قلب الدفاع.