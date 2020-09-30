نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الاتفاق على تدريب الأهلي.. أبرز أرقام موسيماني المدرب المنتظر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتفاقهم مع بيتسو موسيماني، لتعينه كمديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

واتفق الأهلي أن يكون موسيماني خلفًا لفايلر في الساعات المقبلة ويصطحب 3 مساعدين معه حسب اتفاق رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مع المدير الفني السابق لنادي صن داونز والذي أعلن استقالته وفسخ تعاقده مع النادي الجنوب إفريقي بالتراضي في الساعات الأخيرة الماضية.

ومن المنتظر أن يصل موسيماني إلى القاهرة مساء يوم الجمعة المقبلة، من أجل التوقيع على عقود تدريب الفريق، لمدة موسمين مقبلين.

ويرصد "الفجر الرياضي" مسيرة المدرب المنتظر كلاعب ومدير فني قبل تولي المسئولية بشكل رسمي من خلال التقرير الآتي:-

أولا.. "مسيرته كلاعب"

بدأ موسيماني مسيرته كلاعب في فريق جومو كوزموز عام 1982 وشارك في 27 مباراة وسجل 7 أهداف، ثم انتقل الى فريق ماميلودي صن داونز عام 1985 وشارك معهم في 19 مباراة وسجل هدف وحيد.

استمر تنقل موسيماني بين كوزموز وصن داونز حتى عام 1989 وبعدها انتقل الي فريق أورلاندو بيراتس ثم قريق يونيكوس واختتم مسرته كلاعب في نادي السد القطرى عام 1996 بعدد مشاركات وصلت ل 189 مباراة وسجل 49 هدفا علي مدار حياته كلاعب.

ثانيًا.. "مسيرته كمدرب"

بدأ العمل في التدريب عام 2001 وقاد فريق سوبر سبورت يونايتد بجنوب إفريقيا وحقق معهم بطولة الدورى الجنوب الافريقي و بطولة الكأس وكأس الثمانية الكبار بجنوب افريقيا حتى عام 2007.

تولى مهمة تدريب فريق منتخب جنوب إفريقيا مرتين كمدرب مساعد وبعدها كمدير فني 2006 وحتى 2012.

عاد لفريقه القديم صن داونز كمدير فني وحقق معهم لقب بطولة دورى أبطال افريقيا 2016 على حساب الزمالك لأول مرة في تاريخ النادي.

ثالثًا.. "إجمالي بطولاته كمدرب"

قاد صنداونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب فاز الدوري 5 مرات، وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين، وكأس تيلكوم مرتين.

كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية٢٠١٦ لأول مرة في تاريخ نادي صن داونز.

رابعًا.. "إنجازاته الشخصية"

اختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي.

وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.