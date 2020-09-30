كرة القدم الأوروبية: أبرز مباريات اليوم الاربعاء والنقل التلفزي

في ما يلي أبرز مباريات اليوم الاربعاء 30 سبتمبر بتوقيت تونس (جرينيتش +1). البطولة الإسبانية

هويسكا - أتلتيكو مدريد (س18) بي ان سبور1

فياريال - ألافيس (س18) بي ان سبور8

إيبار - إلتشي (س20 و30 دق) بي ان سبور8

ريال مدريد - بلد الوليد (س20 و30 دق) بي ان سبور1

البطولة الإيطالية

أودينيزي - سبيزيا (س17) بي ان سبور5

بينفينتو - انتر ميلانو (س17) بي ان سبور4

لاتسيو - أتلانتا (س19 و45 دق) بي ان سبور4

دوري أبطال أوروبا

ميتييلاند الدانماركي - سلافيا براغ (س20) بي ان سبور5

باوك سالونيكا - كراسنودار (س20) بي ان سبور6 كأس السوبر الألماني

بايرن مونيخ - بروسيا دورتموند (س19 و30 دق) ZDF

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