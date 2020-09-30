ليفربول يكشف عن اصابة ألكانتارا بفيروس كورونا

أعلن ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن إصابة لاعب وسطه الجديد الإسباني تياغو ألكانتارا بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام معدودة على وصوله إلى "أنفيلد" من بايرن ميونيخ الألماني.

وقال ليفربول في بيان مساء الثلاثاء "جاءت نتيجة تياغو ألكانتارا إيجابية بكوفيد-19 وهو يعزل نفسه حاليا وفقا للإرشادات اللازمة"، مضيفا "لطالما التزم النادي، وسيواصل، بجميع البروتوكولات المتعلقة بكوفيد-19 وسيبقى تياغو في عزلة ذاتية للفترة الزمنية المطلوبة".

وغاب ابن الـ29 عاما عن المباراة التي فاز بها ليفربول الإثنين على أرسنال 3-1 في الدوري الممتاز، وسيكون غائبا بالتأكيد عن تجدد المواجهة بين الفريقين الخميس في ثمن نهائي كأس الرابطة، إضافة إلى مباراة الدوري الأحد ضد أستون فيلا، لكنه قد يعود لخوض دربي ميرسيسايد ضد الجار اللدود إيفرتون على ملعب الأخير في 17 أكتوبر.

وقالت رابطة الدوري الممتاز الإثنين إن 10 أشخاص، من دون أن تحدد إذا كانوا لاعبين أو عاملين في طواقم الأندية، مصابين بفيروس "كوفيد-19" استنادا إلى الفحوص التي أجريت الأسبوع الماضي، وهذا أكبر عدد إصابات في أسبوع واحد منذ بدء الاختبارات الجماعية في ماي الماضي.

وانضم ألكانتارا إلى ليفربول في وقت سابق من الشهر الحالي بعد سبعة مواسم بقميص بايرن ميونيخ الذي أحرز معه الموسم المنصرم ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

وخاض الإسباني مباراة واحدة حتى الآن بقميص "الحمر" حيث دخل كبديل في بداية الشوط الثاني من مباراة الدوري ضد تشيلسي (2-0) في 20 الشهر الحالي.

وكالات