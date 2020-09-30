سيرينو لصدى البلد: شرف لي اللعب للأهلي ولا داعي للاستعجال

كشف جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز عن مستقبله مع الفريق بعد رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الجنوب إفريقي إلى النادي الأهلي.
وقال سيرينو في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج»: "لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل وأنا مرتبط بموسيماني ارتباطا شخصيا".
وأضاف سيرينو: "بالتأكيد شرف لأي لاعب أن يلعب للنادي الأهلي ولا داعي للتسرع".
يذكر أن بيتسو موسيماني قدم استقالته من تدريب صن داونز الجنوب إفريقي ومن المتوقع أن يقود النادي الأهلي بداية من يوم الجمعة خلفا للسويسري رينيه فايلر.
كما أعلن موسيماني، رسميا، رحيله عن تدريب الفريق، بعد مواسم عديدة على رأس العارضة الفنية معه.
وأشار موسيماني في بيانه، إلى أنه سيخوض تجربة جديدة خارج البلاد، دون أن يعلن اسم الفريق الذي سيقوده في الفترة المقبلة.
تواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز، حسبما أشارت تقارير جنوب إفريقية.
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