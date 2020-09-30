نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإيطالي مهدد بالإيقاف بسبب الكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت ساندرا زامبا وكيلة وزارة الصحة الايطالية بتقديم طلب إلى رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم واتحاد الكرة باتخاذ قرار بشأن إمكانية توقف الكالتشيو بعد تسجيل زيادة في أعداد مصابين الكورونا هذا الاسبوع في جنوى.

وفي مذكرة لوزارة الصحة، تراجعت زامبا بعدما قالت لمحطة "راديو كابيتال" أنه "عندما ترتفع أعداد الإصابة بشكل كبير، فلا يمكن فعل أي شيء سوى تعليق مسابقة الدوري".

وذكرت زامبا في هذه المذكرة أنه وفقا للبروتوكول الصحي فإن لا يمكن للاعبي كرة القدم الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد خوض المباريات لحين تحول نتيجة اختباراتهم لسلبية، وأن سلطات كرة القدم ستفصل في كيفية استكمال الموسم.

لكن البيان لم يشير إلى أحقية الحكومة في فرض تعليق مسابقة الدوري مثلما حدث عندما دخلت إيطاليا في حالة إغلاق كلي مطلع مارس الماضي.

والتقى جنوى مع مضيفه نابولي يوم الأحد الماضي، بعد يوم واحد من ظهور حالتي إصابة بكورونا في الفريق قبل تسجيل 12 حالة أخرى من خلال الاختبارات التي خضع لها اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني.