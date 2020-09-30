صن داونز لـ"دوت الخليج": رفضنا رحيل جهاز موسيماني بالكامل.. وتوقيت رحيله غير مناسب

أنهى مجلس إدارة الأهلي الاتفاق مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق السابق لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي،بعدما استقال من منصبه صباح اليوم .

وقال يجوش سينج المدير الرياضي بنادي صن داونز لصدى البلد: "تلقينا اليوم صباحا، طلبا من موسيماني يريد فيه الرحيل بعد تلقيه عرضا من الأهلي وافق لأنها رغبته".

وتابع: "رحيله في هذا التوقيت بالطبع ليس مناسبا، ولكن موسيماني فرد من جهاز فني كامل وسيصطحب معه مدرب الأحمال فقط".