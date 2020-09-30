أنهى مجلس إدارة الأهلي الاتفاق مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق السابق لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي،بعدما استقال من منصبه صباح اليوم .
وقال يجوش سينج المدير الرياضي بنادي صن داونز لصدى البلد: "تلقينا اليوم صباحا، طلبا من موسيماني يريد فيه الرحيل بعد تلقيه عرضا من الأهلي وافق لأنها رغبته".
وتابع: "رحيله في هذا التوقيت بالطبع ليس مناسبا، ولكن موسيماني فرد من جهاز فني كامل وسيصطحب معه مدرب الأحمال فقط".
كشفت مصادر خاصة لصدى البلد عن كواليس وتفاصيل التعاقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين.
وحصل دوت الخليج علي تفاصيل التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي والتي من بينها توقيعه على تعاقد يمتد لموسمين مقابل مليون و500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريًا له والثلاثي المعاون الذي اختارهم.
وقالت المصادر إن موسيماني سوف يتولى تدريب الفريق بدءًا من الجمعة بعد اجتماعه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبرفقته 3 مساعدين آخرين.
وأضافت المصادر أن سامي قمصان سوف يستمر في منصبه وكذلك سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وميشيل يانكون مدرب حراس المرمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صن داونز لـ"دوت الخليج": رفضنا رحيل جهاز موسيماني بالكامل.. وتوقيت رحيله غير مناسب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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