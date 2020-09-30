استبعاد طارق حامد من قائمة مباراة الزمالك أمام المصري

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خروج طارق حامد لاعب وسط الفريق من القائمة أمام المصري المقرر لها غدا في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو فضّل منح اللاعب راحة من المباراة لمعاناة اللاعب من حالة إجهاد بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

ويعاني الزمالك من غياب محمد حسن لاعب الوسط بسبب الإيقاف للحصول على الانذار الثالث في مباراة الجونة الأخيرة في الدوري.

وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء المصري ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه مساء اليوم ببرج العرب تحت قيادة البرتغالي باتشيكو استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الفريق البورسعيدي، على أن يكون التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للاجهاد.

وعقب التدريب سيلقي المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة.