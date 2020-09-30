النصر يتقدم على أهلي جدة بهدف نظيف في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تقدم فريق النصر السعودي على مواطنه أهلي جدة بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.
سجل هدف المباراة الوحيد حتى الآن اللاعب بيتي في الدقيقة 13، بعد تمريرة رائعة من زميله الغنام، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف.
وأضاع المغربي عبد الرزاق حمد الله فرصتين محققتين للتسجيل وتعزيز النتيجة لفريقه النصر في الدقيقة 30، عندما جاورت رأسيته مرمى أهلي جدة، وبعدها بدقيقة بتسديدة قوية جاورت القائم الأيمن لفريق الأهلي.
يذكر أن نادي النصر تأهل لهذا الدور بعد إقصائه نظيره نادي التعاون بهدف نظيف في دور الـ16.
وتأهل أهلي جدة لذات الدور بعد فوزه على شباب الأهلي في دور الـ16 بضربات الحظ الترجيحية.
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