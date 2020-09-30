أمينة عرفي: دعم الأهلي وراء تحقيق إنجازاتي في بطولات العالم للإسكواش

تحدثت أمينة عرفي، لاعبة الأهلي للإسكواش تحت 15 سنة، عن إنجازاتها مع النادي خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن حصد البطولات وتحقيق نجاحات كثيرة على الصعيدين المحلي والدولي جاء بدعم كبير من قطاع الإسكواش ومدربيها محمود عبد القادر وإسلام عادل.
وأضافت أمينة: «حققت العديد من الأرقام القياسية في مرحلة قصيرة رغم صغر السن، وكان أبرزها بطولة إنجلترا المفتوحة لموسمين متتاليين تحت 11 سنة، وكذلك بطولة هونج كونج، بالإضافة للفوز ببطولة أمريكا المفتوحة تحت 13 سنة».
وأوضحت أنها نجحت في تحقيق بطولة هونج كونج المفتوحة تحت 13 سنة لهذا الموسم، بالإضافة لـ5 بطولات محلية تحت 13 و15سنة، آخرهم بطولة منطقة القاهرة قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.
وأشارت لاعبة الأهلي إلى أنها تستعد حاليًا لبدء الموسم الجديد المقرر انطلاقه بداية نوفمبر المقبل، بالإضافة لاستعدادها مع المنتخب لبطولة كأس العالم تحت 19 سنة.
وعبرت أمينة عن سعادتها بدعم اللاعبين واللاعبات أصحاب الخبرات فى الإسكواش، مؤكدة أن مثلها الأعلى هي اللاعبة نيكول ديفيد التي نجحت في الحصول على بطولة العالم 8 مرات.
ووجهت أمينة الشكر لمجلس إدارة الأهلي ومدربيها في النادي على دعمهم لها لتحقيق العديد من الإنجازات والبطولات، مشيرة إلى أنها تسعى حاليًا لتحقيق رقم قياسي جديد بالفوز ببطولة إنجلترا المفتوحة 8 مرات والتي نجحت في تحقيق ثلاث بطولات منهم.
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