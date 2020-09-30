سألنا الجماهير.. هل تؤيد تولي موسيماني تدريب الأهلى؟ شوف الإجابة..فيديو

أنهي مجلس إدارة الأهلي الاتفاق مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق السابق لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي،بعدما استقال من منصبه صباح اليوم.

وكشفت مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" عن انتهاء الاتفاق بين مجلس ادارة الأهلي و موسيماني والاتفاق علي جميع بنود العقد وأن يأتي مع مساعديه الأجانب ،مضيفه الى أن موسيماني سيصل القاهرة يوم الجمعة المقبل وأنه لا يوجد أي اختلاف بين الطرفين على بنود التعاقد.

ورصدت عدسة دوت الخليج أراء بعض مشجعي كرة القدم حول تعاقد الأهلي مع موسيماني المدير الفني السابق لصان داونز الجنوب أفريقي.

في البداية قال عصام عادل ان الاهلي فريق قوي ووجود المدير الفني للنادي ليس الا مجرد مساعدة للفريق ولن تشكل جنسية المدرب اي فرق في اداء الفريق.

وأضاف مازن شريف ساخرا ان الاهلي تعاقد من المدير الفني السابق لصن داونز خوفا من الهزيمه امام فريق صن داونز مرة اخرى بعد الهزيمه المعروفه له.

وأشار عاطف سيد الى انه كان يتمنى تعاقد الاهلي مع البرتغالي مانويل جوزيه لانه مدير فني ماهر وحقق بطولات كثيره مع الاهلي وكان الاهلي في قمة مجده أثناء تدريب مانويل جوزيه للفريق.

وأكد أحمد مصطفى أنه بالطبع مكسب كبير للنادي الأهلي تعاقده مع الافريقي موسيماني وانه سوف يحقق بطولات كثيره مع الفريق ومتوقع أداء جيد للفريق في البطولة الإفريقيه القادمه لفهم موسيماني أداء لاعبي الأنديه الإفريقيه جيدا