مصادر: مدرب وحيد من صن داونز يرافق جهاز موسيماني في الأهلي

أنهي مجلس إدارة الأهلي الاتفاق مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق السابق لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بعدما استقال من منصبه صباح اليوم .

وقال يجوش سينج المدير الرياضي بنادي صن داونز لـ"دوت الخليج": " أن موسي ماتلابا وهو محلل أداء في جهازه بـ صن داونز سيكون معه في الأهلي".

وتابع: "رولاني موكوينا لن يغادر صن داونز وسيتولي مهمة الفرق الفترة المقبلة".

وكشفت مصادر خاصة لـ صدي البلد عن كواليس وتفاصيل التعاقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين.

وحصل صدي البلد علي تفاصيل التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي والتي من بينها توقيعه علي تعاقد يمتد لموسمين مقابل مليون و500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريًا له وللثلاثي المعاون الذي أختارهم.