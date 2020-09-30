نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقترح جديد من الاتحاد الآسيوي بشأن عدد اللاعبين الأجانب بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيادة عدد اللاعبين الأجانب خلال النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر تقديم هذا المقترح إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمناقشة إمكانية زيادة عدد اللاعبين الأجانب عن العدد المطبق حاليا وهو أربعة لاعبين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأربعاء، ظهر هذا الاقتراح في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الموسم الحالي بعد انتشار فيروس كورونا ومن أجل منح الأندية فرص أكبر للمنافسة وتجنب إجهاد اللاعبين الأساسيين.