هل يثأر النني من محمد صلاح في تحدي ليفربول وآرسنال الجديد؟

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أحمد جودة - القاهرة -

في أقل من 72 ساعة يلتقي فريقي ليفربول وآرسنال مرة أخرى، في مواجهة جديدة مثيرة بين الفريقين.

ويستقبل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح، غدا منافسه الأرسنال المحترف ضمن صفوف محمد النني، عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على أرض ملعب «أنفليد» معقل «الريدز».

وكان ليفربول قد تفوق على آرسنال 3-1 الإثنين الماضي، في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي والتى أقيمت على أرض ملعب «أنفليد».

ومن المتوقع أن يعتمد كلوب على التشكيل لقاء الأرسنال الأول، حيث أليسون في حراسة المرمى وفي الدفاع أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت أليكساندر آرنولد، وفي وسط الملعب جورجينيو فينالدوم، فابينيو، تياجو ألكانتارا، وفي خط الهجوم ساديو ماني، فيرمينو ومحمد صلاح.

وفي المقابل يخوض الأرسنال، اللقاء بتشكيل مكون من، في حراسة المرمى، بيرند لينو، ودفاعا، كيران تيرني- جابرييل- روب هولدينج، ووسطا، آينسلي ميتلاند نايلز- جرانيت جاكا- داني سيبايوس- هيكتور بيليرين، وهجوما، بيير إيميريك أوباميانج- أليكساندر لاكازيت – ويليان.