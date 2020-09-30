بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤولو نادي بيراميدز في مفاوضات مع علي معلول الظهير الدولي التونسي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من أجل خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة.

مفاوضات بيراميدز مع علي معلول

تلقى الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عرضًا للمرة الثانية من نادى بيراميدز للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل عن طريق أحد لاعبى الأهلى السابقين، الذين تم الإعلان رسميًا عن انتقاله للنادي السماوي.

من جانبه جددت إدارة بيراميدز مفاوضاتها مع الدولي التونسي علي معلول للتعاقد معه فى الموسم المقبل باعتباره أفضل لاعب فى الدورى المصرى هذا الموسم تقريبا.

ووصل عرض بيراميدز المقدم للاعب علي معلول لـ2 مليون دولار سنوياً أى ضعف ما يتقاضاه اللاعب فى النادي الأهلي.

ورفض معلول عرض بيراميدز وأكد أنه يحترم تعاقده مع النادي الأهلي الذى مازال مُستمر فيه موسمين.