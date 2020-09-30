نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وآرسنال في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلاقي فريق ليفربول نظيره آرسنال، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، المقرر إقامتها مساء غدا الخميس الموافق الأول من شهر أكتوبر لعام 2020.
وينطلق اللقاء الذي يجمع بين ليفربول ونظيره آرسنال، عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.
وكان الفريقان قد تقابلا قبل عدة أيام ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهى اللقاء بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويحتضن المباراة التي تجمع بين ليفربول ونظيره آرسنال، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أرضية ملعب انفيلد.
ويذاع اللقاء المرتقب بين آرسنال وليفربول، على قناة Bein sports hd 2.
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