اصطحب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو ثلاثة حراس مرمى بقائمة الفريق الأبيض التي ستخوض مباراة المصري .
ويخوض الزمالك مباراة المصري غدا في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، التي ستقام باستاد برج العرب.
وقام الجهاز الفني للفريق الأبيض بضم الثلاثي محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي للقائمة، وتم استبعاد محمد عواد.
انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء المصري المقرر له غدا الخميس في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه مساء اليوم ببرج العرب تحت قيادة البرتغالي باتشيكو استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الفريق البورسعيدي، على أن يكون التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للاجهاد.
وعقب التدريب سيلقي المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عواد خارج قائمة الزمالك لمباراة المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.