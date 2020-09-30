عقده لـ5 سنوات.. صن داونز لـ الأهلي: سيرينو بـ50 مليون دولار..خاص

كشف مسئولو نادي صن داونز الجنوب أفريقي حقيقة إنتقال الأوروجوياني سرينو إلى الأهلي بعد رحيل مدربهم بيتسو موسيماني لتدريب القلعة الحمراء.

وأنهي مجلس ادارة الأهلي الاتفاق مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق السابق لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي،بعدما استقال من منصبه صباح اليوم .

وقال يجوش سينج المدير الرياضي بنادي صن داونز لـ"دوت الخليج": " إن موسي ماتلابا وهو محلل أداء في جهازه بـ صن داونز سيكون معه في الأهلي". وحول رحيل سيرينو قال: "اللاعب عقده ممتد لـ5 سنوات ، ليس منطقيا ان يرحل في هذا التوقيت لكن إذا أراده الأهلي فسعره 50 مليون دولار". وكشفت مصادر خاصة لـ صدي البلد عن كواليس وتفاصيل التعاقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين. وحصل صدي البلد علي تفاصيل التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي والتي من بينها توقيعه علي تعاقد يمتد لموسمين مقابل مليون و500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريًا له وللثلاثي المعاون الذي اختارهم.

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