قبل مواجهة الكأس.. تاريخ حافل بالانتصارات للأهلي أمام الترسانة

نستأنف خلال الساعات القليلة القادمة مباريات كأس كمصر بعد توقف طال أكثر من 220 يوما، في منافسات النسخة رقم 88، المقرر اقامتها على ملعب استاد السلام الدولي، في المواجهة السابعة بالدور الستة عشر للمسابقة.

ونستعرض أرقام الأهلي والترسانة في هذه النسخة وأشهر المواجهات بينهما في المسابقة:

حقق الأهلي لقب كأس مصر 36 مرة أخرها موسم 2016 – 2017 بعد تفوقه على المصري (2 – 1) بعد شوطين إضافيين، توج الترسانة ببطولة كأس مصر 6 مرات أخرها موسم 1985 – 1986 بعد فوزه على غزل المحلة (3 – 2).

تأهل الأهلي لهذا الدور بعد أن تخطى فريق بني سويف المنتمي للقسم الثاني (3 – 1) في الثالث من ديسمبر 2019، وحجز الترسانة مكانه في ثمن النهائي بعد تفوقه على انبي بركلات الترجيح بعد التعادل (0 – 0) بتاريخ السادس من ديسمبر 2019.

خاض الأهلي 18 مباراة جمعته بنادي الترسانة طوال تاريخهما في بطولة كأس مصر منذ بدايتها عام 1921، حقق الأهلي 16 فوزًا أحدها بركلات الترجيح وأحرز 41 هدفًا مقابل 2 فوز و16 هدفًا للترسانة.

اللقاء الأول بين الطرفين شهد تفوق الأهلي (3 – 2) في نصف نهائي نسخة 1930 – 1931، التقى الفريقان في المباراة النهائية مرتين وتفوق الأهلي (6 – 0) عام 1950 و(1 – 0) 1956.

التقى الطرفين في الدور الأول بالنسخة الماضية وفاز الأهلي بصعوبة بالغة (3 – 2) واقيم اللقاء في العاشر من أكتوبر 2018.