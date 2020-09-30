مهندس بدرجة بطل.. حكاية هشام المرجوشي بطل مصر في كمال الأجسام

مهندس بدرجة بطل "، استطاع أن يستمكل مشواره الرياضي بجوار مسيرته الرياضية من أجل تحقيق أهدافه، خاض حياته الرياضيه والجسمانية دون الإعتماد علي اي منشطات أو غيرها من أجل الوصول الي المستوى الأمثل والأفضل.

هشام المرجوشي بطل مصر في كمال الاجسام يتحدث عن بدايته في الاتجاه عن خوض البطولات.

أكد هشام المرجوشي خلال لقائه بموقع صدي البلد أن بداية اتجاه لخوض كمال الاجسام منذ طفولته نظرا لعدم اللياقة الجسمانية التي يظهر بها .

واوضح ان قرار خوض التدريبات الرياضية في عمر 14 عاما من أجل تحسين المستوي البدني.

وتابع : شاركت في بطولة القاهرة في عمر 16 عاما وتمكنت من الحصول على المركز الأول بالإضافة إلي تحقيق العديد من البطولات في جمال الاجسام".

واوضح هسام المرجوشي انه رفض تعاطي المنشطات طوال مسيرته الرياضية من أجل الحفاظ على لياقتة باستمرار من خلال خوض التمرينات بصفة مستمرة.

وعن حياته التدريبه والعمليه اكد هشام المرجوشي انه يخوض تدريباته الرياصيه بصفة يوميه متابعا: اخوض كافه التدريبات علي مدار ساعتين بصفه يوميه.

وأتم: فترة توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا لم تؤثر كثيرا نظرا لاستئناف التدريبات داخل المنزل ولكن بمعدل اكثر من الطبيعي لتعويض غياب بعض الأجهزة الرياضية.

وأكد انه يامل في المشاركة خلال الفترة القادمة في العديد من البطولات العالمية والدولية.

وتابع :مثلي الأعلي بيج رامي وآمل في الوصول إلي نفس قدراته.

وفي نهايه حديثه وجه هشام المرجوشي رسالته لبعض المهتمين بكمال الأجسام واللياقة البدنيه أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة بشكل مستمر افضل من الاعتماد علي بعض المكملات والهرمونات.