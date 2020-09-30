ختام ناجح للدورة التدريبية الدولية الأولى للميني فوتبول بقطاع القناة

اختتمت مساء اليوم الأربعاء الدورة التدريبية الدولية التخصصية الأولي للميني فوتبول لتخريج أول جيل من للحكام والمدربين والإداريين التي نظمها الاتحاد المصري للميني فوتبول تحت رعاية الإتحاد الإفريقي بمحافظة بورسعيد .

سلم رئيس الإتحاد المصري للميني أحمد سمير سليمان عضو المكتب التنفيذي للاتحادين العربي والإفريقي ورئيس لجنة التطوير والإستراتيجيات بالإتحادين العربي والإفريقي خلال حفل الختام، شهادات اجتياز الدورة للدارسين بحضور المحاضرين الدوليين من خبراء اللعبة بينهم المحاضرين الدوليين اللبناني الكابتن حيدر قليط رئيس لجنة الحكام الأسياوية.. والتونسي الدكتور ناجح قاسم .. والتونسي الكابتن فارس قوي رئيس لجنة الحكام الإفريقية .. والمحاضر الإفريقي المعروف الدكتور أنور بالطيب والمدرب الدولي رياض بن حمديه صحبة المحاضرين المصريين فكري صالح المحاضر الدولي لحراس المرمي و محمد الخضري المحاضر الإفريقي و أحمد الشناوي المحاضر الدولي .

وأكد أحمد سمير أن اليوم هو يوم تاريخي في سجل لغبة الميني فوتبول المصرية.. الذي شهد ميلاد أول جيل من حكام ومدربين وإداريين .. مضيفا : الان نستطيع القول أننا أصبح لدينا قاعدة من العناصر الأساسية لتنظيم البطولات المحلية والدولية.. وأن الحلم الذي بدأ منذ عام 2016 مرورا بإشهار الإتحاد في 29 يوليو 2019 وهو إدخال رياضة الميني فوتبول إلي مصر وأن يكون للإتحاد هياكله المستقله اليوم تحقق علي أرض الواقع .