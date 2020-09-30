تحدث الجزائري يوسف البلايلي، جناح نادي أهلي جدة السعودي السابق، لأول مرة بعد فسخ عقده مع النادي. وبحسب تقارير صحفية سعودية وجزائرية فإن يوسف البلايلي قام بفسخ عقده مع أهلي جدة بسبب عدم تقاضيه راتبه لمدة 4 أشهر. وقال البلايلي في تصريحات لـ مجلة فرانس فوتبول: "قمت بفسخ عقدي مع الأهلي، أريد العودة والاحتراف في القارة الأوروبية من جديد". وأضاف: "أتمنى العودة للدوري الفرنسي فهو دوري رائع واحترافي ويلائم طريقة لعبي بشكل كبير، وأحلم باللعب في كأس العالم مع المنتخب الجزائري. وارتبط يوسف البلايلي في الفترة الأخيرة بالانتقال للعب للنادي الأهلي المصري. وتوج البلايلي مع المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي احتضنتها مصر، وحصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية العام الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوسف البلايلي: فسخت عقدي مع أهلي جدة.. وأريد الاحتراف في أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.