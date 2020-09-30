الرد قبل 5 أكتوبر.. مصر تتلقى خطابا لتأجيل موعد تصفيات شمال أفريقيا للشباب

تلقي اتحاد الكرة المصري خطابًا من اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لتأجيل موعد تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20سنةً لتقام في شهر ديسمبر المقبل بدلًا من السابع من نوفمبر

وأوضح محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، أن هناك رغبة لبعض المنتخبات في التأجيل لمدة شهر، وطلب ان يتلقي الرد من الاتحادات قبل الخامس من اكتوبر المقبل

ويواجه منتخب مصر للشباب منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021

تجتمع اليوم الاربعاء اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ومن المقرر أن يتم حسم ملف انعقاد فعاليات الجمعية العمومية غير العادية القادمة وانتخابات مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.

وتعقد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني جلسة ظهر اليوم الأربعاء، مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ومحمد بركات مدير المنتخب.

ويحضر الجلسة، اللجنة الخماسية بكامل تشكيلها والتي تضم، عمرو الجنايني رئيسا، ونائبه الدكتور جمال محمد علي، وعضوية، محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق.

وتتركز جلسة اللجنة مع جهاز المنتخب، حول التعرف على خطة الفريق في التجمع الدولي خلال شهر نوفمبر، والتي يخوض خلالها الفريق مباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون، ومعرفة كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من أجل تلبيتها وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على حسم التأهل للكان مبكرا.

وقرر اتحاد الكرة المصري استمرار استخدام تقنية الفيديو في بطولة كأس مصر، وستكون البداية مع مباراة الأهلي اليوم أمام الترسانة في دور الـ16.

وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم حكام مباراة الأهلي والترسانة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والتي تم تأجيلها بسبب تطورات فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يدير المباراة تحكيميًا أحمد جمال ومحمود عبدالسميع وخالد رمضان مساعدين ومحمد محمود عبدالله حكم رابع ومحمد عباس حكم فيديو وصبري إبراهيم حكم مساعد فيديو.