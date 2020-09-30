شاهد .. مشادة بين أليو بادجي وموسيماني قبل توليه الإدارة الفنية للأهلي

جدير بالذكر أن النادي الأهلي سيواجه الترسانة في مباراة الوداع بالنسبة للسويسري، قبل رحيله وترك مهام الإدارة الفنية للنادي الأهلي، والتي من المقرر أن تجري في الثامنة مساء اليوم.

وحصل صدي البلد علي تفاصيل التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي والتي من بينها توقيعه علي تعاقد يمتد لموسمين مقابل مليون و500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريًا له وللثلاثي المعاون الذي أختارهم.

وقالت المصادر ان موسيماني سوف يتولي تدريب الفريق بدءًا من الجمعة بعد إجتماعه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبرفقته 3 مساعدين اخرين.

واضافت المصادر أن سامي قمصان سوف يستمر في منصبه وكذلك سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وميشيل يانكون مدرب حراس المرمي.