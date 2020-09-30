محمد صلاح ينافس على جائزة هدف شهر سبتمبر

نشر نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في شهر سبتمبر موسم 2020/2021.
وتواجد في القائمة هدف نجمنا المصري، الفرعون محمد صلاح في شباك نظيره ليدز يونايتد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2020-2021.
وتفوق ليفربول على نظيره آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصعد الريدز إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف إيفرتون المتصدر بفارق الأهداف.
واستخلص محمد صلاح الكرة من أمام زميله جوتا الذي كان في وضعية أفضل للتسجيل، ليهدرها النجم المصري في النهاية.
وقال جاري نيفيل في تصريحات أبرزتها صحيفة " ميرور" البريطانية:" كان لا يجب علي صلاح أن يحصل على الكرة من أمام جوتا، لكن الجانب الأناني في " مو" ظهر خلال هذه اللعبة".
وتابع:" رغم أن الأنانية أحد أبرز نقاط قوة صلاح، إلا أنه كان يجب أن يترك هذه الكرة لـ جوتا".
وواصل:" محمد صلاح لاعب رائع لكنه كان يدرك أن هذه ليست فرصته، ولو تدخله لسجلت الكرة هدفا من نصيب جوتا".
يذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف.
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