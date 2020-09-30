شوبير: فايلر يغادر القاهرة عقب مباراة الأهلي والترسانة مباشرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وقت رحيل السويسري رينيه فايلر من القاهرة، وذلك عقب الإعلان عن تولي موسيماني المدير الفني السابق لنادي صن داونز جنوب الأفريقي.

وأعلن "شوبير" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن: "مغادرة فايلر للقاهرة ، عقب مباراة الأهلي والترسانة مباشرة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي سيواجه الترسانة في مباراة الوداع بالنسبة للسويسري، قبل رحيله وترك مهام الإدارة الفنية للنادي الأهلي، والتي من المقرر أن تجري في الثامنة مساء اليوم.

وحصل" دوت الخليج" علي تفاصيل التعاقد مع المدرب جنوب أفريقي والتي من بينها توقيعه علي تعاقد يمتد لموسمين مقابل مليون و500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريًا له وللثلاثي المعاون الذي اختارهم.

وقالت المصادر إن موسيماني سوف يتولي تدريب الفريق بدءًا من الجمعة بعد اجتماعه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبرفقته 3 مساعدين آخرين.

وأضافت المصادر أن سامي قمصان سوف يستمر في منصبه وكذلك سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وميشيل يانكون مدرب حراس المرمي.