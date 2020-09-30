بمشاركة 300 شاب وشابة.. وزارة الرياضة تنظم الجولة الثانية من معسكرات التحدي والمغامرة

نظمت وزارة الشباب والرياضة الجولة الثانية من معسكرات التحدي والمغامرة والتي أقيمت خلال الفترة من ٢٨ إلى ٢٩ سبتمبر الجاري بمحافظة الفيوم بمشاركة ٣٠٠ شاب وشابة .

وتضمنت الجولة الثانية من المعسكرات مهرجان مهارات الألعاب البحرية الرياضية ويهدف المهرجان لإبراز مكانة مصر في تنفيذ الأنشطة الرياضية بصفة عامة من خلال مواقعها الفريدة ، كما يهدف المهرجان إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية للألعاب المائية .

كما أعلنت الوزارة أن المهرجان شمل عدداً من الفاعليات تتضمن التجديف ، شد الحبل بالمراكب بشلالات وادي الريان ، مسابقات ترويحية، تسلق جبل المدورة ، التزحلق على الرمال بالبحيرة المحورة، ورش عمل بقرية تونس بالإضافة إلى ورش عمل تتناول شرح لممارسة الألعاب البحرية

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلتقى مع 200 من الشباب المصري المشارك في أولى المعسكرات التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " التحدي والمغامرة " بنويبع وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذي يهدف إلى تنفيذ معسكرات صيفية للشباب والنشء وذلك للتعبير عن انفسهم في اطار غير تقليدي لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للألعاب المائية ، وبث روح المغامرة والتعلم والاعتماد على النفس ، وتوفير مساحة للشباب لتنمية مهاراتهم الحياتية والرياضية، وتوفير مساحة للشباب لتنمية وزيادة الخبرات الكشفية والرياضية ،بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون والعمل الجماعي وتشجيع المبادرات الشبابية من خلال الحياة الكشفية والرياضية.