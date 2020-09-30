سيراميكا كليوباترا يفوز ودياً على بورتو بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا وديا على حساب بورتو السويس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي.

وتقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول في الدقيقة ٢٣ من زمن الشوط الأول عن طريق المهاجم محمد شاهين، وقبل نهاية الشوط أضاف مدافع بورتو الهدف الثاني في نفسه، وفي ٧٩ سجل حسني زكي الهدف الثالث.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة فريق النجوم عصر الاثنين الموافق ٥ أكتوبر، ضمن مباريات الجولة العشرين لمجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية ، والتي يتصدر جدول ترتيبها فريق سيراميكا بفارق نقطتين عن الداخلية صاحب المركز الثاني.‎