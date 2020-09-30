وصول بركات وحسام البدري إلى مقر الجبلاية لحضور اجتماع الخماسية

وصل الثنائى حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني الأول ومحمد بركات بالجهاز المعاون الى مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة من أجل حضور اجتماع اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني. وتعقد اللجنة الخماسية فى الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني جلسة اليوم الأربعاء، مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ومحمد بركات مدير المنتخب. ويحضر الجلسة، اللجنة الخماسية بكامل تشكيلها والتي تضم، عمرو الجنايني رئيسا، ونائبه الدكتور جمال محمد علي، وعضوية، محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق. وتتركز جلسة اللجنة مع جهاز المنتخب، حول التعرف على خطة الفريق في التجمع الدولي خلال شهر نوفمبر، التي يخوض خلالها الفريق مباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، ومعرفة كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من أجل تلبيتها وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على حسم التأهل للكان مبكرا. وتجتمع اليوم الاربعاء اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ايضا عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وقرر اتحاد الكرة المصري استمرار استخدام تقنية الفيديو في بطولة كأس مصر، وستكون البداية مع مباراة الأهلي اليوم أمام الترسانة في دور الـ16. وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم حكام مباراة الأهلي والترسانة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والتي تم تأجيلها بسبب تطورات فيروس كورونا المستجد ومن المقرر أن يدير المباراة تحكيميًا أحمد جمال ومحمود عبدالسميع وخالد رمضان مساعدين ومحمد محمود عبدالله حكم رابع ومحمد عباس حكم فيديو وصبري إبراهيم حكم مساعد فيديو.

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