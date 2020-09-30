وكيله يرفض التحقيق.. تفاصيل دفاع مرتضى منصور عن شكاوى الأهلى واتحاد الكرة للأولمبية

انتهت بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 ، جلسة التحقيق المحددة من قبل المستشار أحمد حافظ – رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية المصرية لسماع أقوال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فيما نسب إليه من وقائع تضمنتها الشكاوى المقدمة ضده.
وكانت لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية قررت استدعاء مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لسماع أقواله في الشكاوى المقدمة ضده.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب اتخذ مجموعة من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء الماضي بمقر اللجنة الأولمبية.
وقررت اللجنة إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها، بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية، والتي على الفور قررت إحالة مرتضى منصور للتحقيق بلجنة القيم فى الشكاوى المقدمة ضده.
الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليًا ومحليًا.حضر جلسة التحقيق محمود فتحى خالد – مدير الشئون القانونية ، وأخرون من محامى الشئون القانونية بنادى الزمالك، أبدوا أعتراضهم على مثول رئيس نادى الزمالك لجلسة التحقيق المحددة نظرًا لتمتعه بالحصانة البرلمانية والتى تمنع ذلك وفقًا لحد قولهم ، كما رفضوا سؤالهم بصفتهم عن المشكو فى حقه هذا وقد رفعت جلسة التحقيق لإصدار قرار بشأنها فى وقت لاحق .
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