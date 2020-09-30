دوت الخليج يكرم سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق .. صور

كرم موقع دوت الخليج الإخبارى الحكم الدولي سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق بعدما حل ضيفا على موقع دوت الخليج الإخباري مساء اليوم الأربعاء.

سمير عثمان هو نجل الراحل محمود عثمان عضو لجنة الحكام الرئيسية الراحل وبدأ مسيرته لاعبا فى نادى طلعت حرب وتدرج حتى انضم للفريق الأول والتحق بالتحكيم 1992، وكان الظهور الأول له فى الدورى الممتاز عام 2000 ويعمل مديرا لأحد البنوك المعروفة وحصل على الشارة الدولية عام 2005 وخرج من القائمة الدولية عام 2014 وأعلن الاعتزال عام 2017 لإتاحة الفرصة للوجوه الجديدة والواعدة للظهور على الساحة.

سمير محمود عثمان له صولات وجولات على البساط الأخضر واعتمدت عليه لجنة التحكيم فى مناسبات كروية كبرى أدارها فى المسابقات المحلية ومنها مباراة الاهلى والاسماعيلى بالدورى المحلى موسم 2004 والتى تألق فيها بشكل كبير رغم أنه لم يكن حاصلا على الشارة الدولية آنذاك.

أثار سمير عثمان جدلا واسعا فى بعض الأوقات كانت أبرزها عندما كشف فى تصريحات سابقة أنه رفض رشوة وأبلغ بها اتحاد الكرة، وكذلك عندما فاجأ الرأى العام بإعلانه اعتزال التحكيم ونيته الترشح لانتخابات الجبلاية فى وقت لم يتوقع احد أنه سيقرر مغادرة البساط الأخضر.

ونشأ سمير محمود عثمان في مدرسة الفرير قسم اللغة الفرنسية، ثم تخرج في جامعة عين شمس، بعد أن حصل علي بكالوريوس التجارة وأصبح حكما دوليا منذ عام 2005، وحتي اعتزاله عام 2017، بمباراة الأهلي وأتليتكو مدريد.

شارك في العديد من المحافل الرياضية الدولية، فقد كان حكما لنهائي كأس العالم العسكري بكوت ديفوار، نهائي كأس العالم العسكري بالهند 2007، نهائي السوبر ليجا بأمريكا 2007، نهائي كأس الخليج 2010، ونهائي كأس مصر كما شارك محمود سمير عثمان في حوالي 190 مباراة دولية.