نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن تشكيل الترسانة لمواجهة الأهلي بالكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن شاكر عبد الفتاح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر. تشكيل الترسانة ضم كلا من :- أحمد محمد - بركات حجاج - محمد حسين - طارق يحيى - هشام رجب محمد منصور - إبراهيم منصور - محمد خطاب - رضا سيد عبد السلام - وليد محمد - عمر طارق سعيد - إيهاب فؤاد. فيما جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- حراسة المرمى : مصطفى شوبير خط الدفاع : أحمد فتحي - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمود وحيد خط الوسط : أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - حسين الشحات خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي.

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