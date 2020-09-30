نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 مواجهات نارية لأندية الصعيد في جولة مثيرة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الجولة التاسعة عشر، إقامة 6 مواجهات نارية ومرتقبة، في الثالثة من عصر الخميس، بالمجموعة الأولى، لمنافسات مسابقة دوري القسم الثاني.

ويرصد "الفجر الرياضي" مباريات تلك الجولة المثيرة ..

1- بنى سويف مع التليفونات

يحتضن ملعب ستاد بنى سويف، دربي الأشقاء، الذي سجمع فريقا بنى سويف، بقيادة حسن موسى مع التليفونات، بقيادة أبو العينين شحاتة، في مباراة لاتقبل القسمه على أثنين، فلا بديل للفريقين عن الفوز،بنى سويف ليواصل تصدره للقمة، والتليفونات لتحسين مركزه والهروب من الهبوط.

يدخل بني سويف اللقاء في القمة برصيد 41 نقطة بعد فوزه على الفيوم بهدف مصطفى الصفتى، بينما التليفونات يحتل الترتيب الثامن برصيد 23 نقطة، وخسر مؤخرا أمام المنيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول٠

2- المنيا مع البنك الأهلي

على استاد جامعة المنيا، تقام مواجهة من العيار الثقيل تجمع المنيا بقيادة شديد قناوي، مع فريق البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق، ويسعى البنك الأهلي، لتليقص الفارق مع بنى سويف المتصدر للاقتراب من القمة، بينما يسعى المنيا المتنشى بالفوز في المباراتين الأخيرتين إلى مواصلة الصحوة للخروج من النفق المظلم.

ويحتل الفريق المنياوي المركز السابع برصيد 25 نقطة بعد فوزه على التليفونات بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فريق البنك الأهلي وصيف المجموعة برصيد 39 نقطة بعد تعادله على ملعبه مع سوهاج بهدف لمثله .

وحقق المنيا الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول، سجلها برسوم محروس في الشوط الأول، ومحمد سماره في الشوط الثاني.

3- الألومنيوم مع شبان قنا

يستضيف فريق الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى، نظيره فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين في مباراة متكافئة حيث تبدو الفوارق الفنية متقاربة مما يتميز بلقاء ملئ بالإثارة والمتعة والنديه، تحت شعار الفريقين لابديل عن الفوز لتليقص الفارق للاقتراب من القمة.

ويدخل فريق الألومنيوم اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بعد فوزه على فريق الإعلاميين بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فريق شبان قنا في المركز الرابع برصيد 32 نقطة بعد تعادله مع طهطا بهدف لمثله ، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

4- سوهاج مع طهطا



على استاد سوهاج

يحل فريق طهطت، ضيفا على سوهاج، ويدخل فريق سوهاج اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 26 نقطة بعد تعادله مع فريق البنك الأهلي بهدف لمثله، بينما طهطا متذيل المجموعة برصيد 12 نقطة بعد تعادله مع شبان قنا بهدف لكل منهما.

وشهد لقاء الدور الاول تفوق سوهاج الفوز بهدف، محمد عبد السميع.

5- الإعلاميين مع ديروط



يلتقي فريق الإعلاميين بقيادة أحمد أبو علي، الذي تولى المهمة، بعد استقاله أحمد صالح، مع فريق ديروط بقيادة احمد الكأس.

ويدخل الإعلاميين اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 19 نقطة بعد هزيمته أمام الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما ديروط في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة بعد تعادله مع فريق بترول أسيوط بدون أهداف.

وحقق فريق الإعلاميين الفوز بهدفين دون رد، بالدور الأول سجلها محمد أسامة ومحمد أشرف.

6- البترول مع الفيوم



يلعب فريق بترول أسيوط بقيادة محمد عبد السميع مع فريق الفيوم بقيادة كرم جابر،يسعى كلا الفريقين للفوز، البترول لدخول في المربع الذهبي، والفيوم للهروب من الهبوط.

ويدخل البترول اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد تعادله مع ديروط بدون أهداف، بينما فريق الفيوم في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، وخسرمؤخرا من بنى سويف بهدف دون رد.

وكان فريق الفيوم حقق الفوز بثلاثية مقابل هدف واحد في الدور الأول، حيث تقدم أدهم حسن للفيوم ثم تعادل إيهاب فؤاد للبترول من ركلة جزاء وأضاف عمرو الفيومى الهدف الثاني، وعزز كريم سيد تفوق الفيوم بالهدف الثالث من ضربة جزاء.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف 41 نقطة

2- البنك الأهلي 39 نقطة

3- الألومنيوم 36 نقطة

4- شبان قنا 32 نقطة

5- البترول 28 نقطة

6- سوهاج 26 نقطة

7- المنيا 25 نقطة

8- التليفونات 23 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11-ديروط12 نقطة

12- طهطا 12 نقطة