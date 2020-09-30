أستون فيلا يختتم استعداداته لمواجهة ستوك سيتي بمشاركة تريزيجيه والمحمدي

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أحمد جودة - القاهرة - شارك لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه المحترفين فى صفوف نادي أستون فيلا بمران الأخير اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة ستوك سيتي فى كأس الرابطة الإنجليزية.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي غدا الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 5 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر أن أستون فيلا هو وصيف بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الخسارة الموسم الماضي فى النهائي أمام مانشستر سيتي 2 / 1.
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