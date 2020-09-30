نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة تواجه نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقترب أزمة جديدة من النشوب في الفترة المقبلة بشأن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا التي ستلعب في شهر أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن تلعب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا يومي 17 و18 أكتوبر المقبل في دولة المغرب.

وكشف مصدر خاص بالاتحاد المغربي لكرة القدم لـ "الفجر الرياضي" أنه حتى الآن لم يصل أي خطاب من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حول السماح بدخول الصحفيين والمصوريين لحضور المباريات.

وأشار المصدر إلى أن المباريات في المغرب تلعب بدون جماهير أو صحفيين أو مصورين وبالتالي إذا لم يرسل الاتحاد الإفريقي أي خطاب يوضح إمكانية دخولهم فلن يحضر أحد من الصحفيين الذين سيصلون إلى المغرب مع بقثة الأهلي أو الزمالك.

يذكر أن النادي الأهلي سيواجه نظيره نادي الوداد يوم السبت 17 أكتوبر في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي يوم الأحد الموافق 18 من الشهر نفسه.