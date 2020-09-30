نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الجونة يقترب من الدوري الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عرض رسمي للإنضمام إلى صفوف احد أندية الدوري الروسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية. وتلقت إدارة نادي الجونة عرض من جانب فريق نادي روبين كازان الروسي للحصول على خدمات أحمد حمدي على سبيل الإعارة بنية الشراء. وينتظر الفريق الروسي الرد الرسمي من جانب إدارة الفريق المصري خاصةً أن رغبة قوية داخل فريق نادي روبين كازان في ضم موهوب الأهلي السابق. ويُرحب اللاعب بالرحيل عن صفوف الجونة وخوض تجربة الإحتراف خاصةً أنه تلقى أكثر من عرض اوروبي أثناء لعبه في الاهلي منهم أودينيزي الإيطالي وسبورتينج براجا البرتغالي لكن إدارة الأحمر رفضت التفريط في خدماته.

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