تعرف على موقف محمد صلاح من المشاركة أمام أرسنال فى كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة ليفربول ايكو الإنجليزية التشكيل المتوقع لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لمواجهة أرسنال غدا فى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية. ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الخميس فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول. وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي: حراسة المرمي: أدريان. خط الدفاع: ميلنر، جوميز، ماتيب، ويليامز. خط الوسط: كيتا، هنديرسون، جونز. خط الهجوم: جوتا، أوريجي، شاكيري. وشهدت التشكيلة تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

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