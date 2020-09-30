نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بلد الوليد بعد قليل ضمن مباريات الدوري الإسباني "الليجا". وضم تشكيل ريال مدريد كلا من :- حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع : أودريوزولا، فاران، راموس، مارسيلو خط الوسط : إيسكو، فالفيردي، مودريتش، كاسيميرو خط الهجوم : كريم بنزيمة، لوكا يوفيتش. وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في المباراة الماضية على مضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.