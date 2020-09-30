نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من البقاء داخل صفوف المارد الأحمر، بعد قرار رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة.
وارتبط المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، بالرحيل عن المارد الأحمر بسبب رغبته في الابتعاد عن اللعب مع فايلر، بعد قرار الأخير رحيله مع بداية الموسم، على سبيل الإعارة.
وأبدى أزارو، رغبته في تجديد عقده بعد اقتراب فايلر من الرحيل، حيث يتبقى في عقده موسم واحد فقط، ومن المنتظر أن يجدد ثلاث مواسم.
ومن المقرر أن يتم رفع قيمة عقد اللاعب فور توقيعه، إلى مليون دولار بالموسم الواحد، بدلًا من 700 ألف دولار قيمة عقده السابق.
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