نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتقدم على الترسانة في الشوط الأول بهدفي أجايي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام الترسانة متفوقًا بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

لم يتأخر الأهلي كثيرًا حيث نجح جونيور أجاي في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة ٦ بعدما تلقى الكرة من زميله أليو بادجي، ليضعها النيجيري داخل الشباك ومسجلا الهدف المبكر الأول لأصحاب القميص الأحمر.

بعد الهدف الأول للأهلي كاد فريق الترسانة أن يتعادل وذلك بعدما وصلت الكرة إلى طارق وطني الذي سدد الكرة قوية مرت بسنتيمترات قليلة بجوار القائم الأيسر لمصطفى شوبير حارس الفريق الأحمر.

ومع محاولة الشواكيش لإدراك التعادل وصلت الكرة في الجهة اليمنى إلى حسين الشحات في الدقيقة ١٥ ليمررها عرضية أرضية رائعة ويسددها جونيور أجاي داخل المرمى مسجلًا الهدف الثاني للفريق للأهلي في المباراة.

وفي الدقيقة ٣٥ سدد مروان محسن الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن القائم الأيمن لحارس الترسانة تصدى لتسديدته وحرمه من إحراز الهدف.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ٣ دقائق نجح إبراهيم منصور في تقليص النتيجة لفريق الترسانة بضربة رأسية سكنت شباك الحارس مصطفى شوبير، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.