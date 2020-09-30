شاهد - بايرن ميونيخ يضرب شباك دورتموند بالهدف الأول في السوبر الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements سجل الفرنسي تولسيو لاعب بايرن ميونيخ هدف التقدم لفريقه أمام بوروسيا دورتموند، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا بنهائي كأس السوبر الألماني.

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