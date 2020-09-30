عماد متعب يفتح النار على فايلر

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أحمد جودة - القاهرة - إنتقد عماد متعب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق تصرفات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر ووصف إياها بعدم الوضوح.
وفي تصريحات أدلى بها متعب خلال الأستوديو التحليلي لمباراة الاهلي والترسانة أن غالبية المصريين لا يعرفون شيئاً عن الإحتراف ودائماً ما تفشل تلك التجارب الإحترافية في القارة الأوروبية بإستثناء القليل مثل صلاح والنني وغيرهم.
وأضاف " للمرة الأولى أشاهد عدم الوضوح والصراحة من المدربين الأجانب بعد متابعتي للطريقة التي قام بها فايلر مع الأهلي الذي كان يجب عليه أن يكون أكثر وضوحاً بدلاً من القول أنه لا يطيق العيش بعيداً عن أسرته.
وأنهى " تعظيم سلام لمجلس إدارة النادي الأهلي الذي رفض الرضوخ لمطالب السويسري فالأهلي لا يرضيه أن ينظر المدرب تحت قديمه ولا يعلم شيئاً عن المجد الذي كان سيتنظره بعد ثلاثة مباريات فقط.
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