نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب ويلز يستبعد جاريث بيل بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غاب جاريث بيل لاعب توتنهام، عن قائمة منتخب ويلز لمواجهات شهر أكتوبر المقبل، بسبب عدم شفائه بعد من الإصابة.

ويعاني اللاعب المنتقل هذا الموسم على سبيل الإعارة لصفوف "السبيرز" من ريال مدريد الإسباني، من إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية التوقف الدولي القادم.

واكتفى صاحب الـ31 عاما مؤخرا بحضور مباريات فريقه اللندني من المدرجات، في انتظار حصوله على الإذن الطبي بالعودة للتدريبات الجماعية.

وسيلتقي منتخب "التنانين" مع منتخب إنجلترا وديا يوم 8 من الشهر المقبل، ثم سيخوض بعدها مواجهتين في دوري الأمم أمام أيرلندا (يوم 11 أكتوبر/تشرين أول)، ثم بلغاريا (14 من نفس الشهر)، ضمن المستوى الثاني.

