شاهد - دورتموند يُقلص الفارق أمام بايرن ميونيخ في السوبر الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements سجل جوليان براندت نجم بوروسيا دورتموند هدف فريقه الأول أمام بايرن ميونيخ لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الفريق البافاري، في المباراة التي تجمع الفريقين في نهائي كأس السوبر الألماني.

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